IZJAVA DNEVA

"Zdaj bo odločilno to, ali se bo vlada zavedela, v kako odločilnem trenutku se je znašla. Ne gre samo za odpravljanje posledic ujme. To je seveda najbolj nujno. Toda gre tudi za to, da smo zdaj v situaciji, ko lahko kot družba naredimo zgodovinski premik."

"Tega bi se morala vlada zavedati. Da je zdaj tak trenutek. Morala pa bi se tudi zavedati, da takšna situacija ne traja dolgo. Zato bi morala takoj povleči poteze, ki bodo po eni strani omogočile učinkovito odpravljanje posledic ujme. In ki bodo obenem prinesle spremembe, od katerih bi imela slovenska družba dolgoročne pozitivne rezultate."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina v Večerovi kolumni o velikanski socialni priložnosti za Slovenijo)