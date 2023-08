Discipliniranje narodne manjšine

Namesto urejanja bivalnih in socialnih razmer bi Romom jemali socialno pomoč, otroške dodatke in druge (osnovne) človekove pravice

Prenova barake, v kateri je zaradi pljučnice umrl dvomesečni dojenček. Romsko naselje Goriča vas pri Ribnici, januar 2020.

© Borut Krajnc

Oktobra lani je skupina županj in županov 11 dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na državni zbor naslovila pobudo za spremembe več zakonov za potrebe urejanja romske problematike. Ker ni bilo pravega odziva, pravijo, so predlagane spremembe v zakonodajni postopek vložili kar sami, s podpisi volivcev. Trdijo, da jim gre »za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij«, a v resnici gre za nesistemske parcialne spremembe, namenjene romski skupnosti, katerih rdeča nit je dodatno pogojevanje, omejevanje in jemanje pravic. Seveda z namenom »izboljšanja položaja romskih otrok«.