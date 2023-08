Poklicni zanikovalci

Zakaj nekatere politične stranke zanikajo podnebne spremembe in kakšni interesi jih pri tem vodijo?

Spomladi so Slovenijo zajeli protesti kmetov, njihove zahteve so bile jasne, želeli so, da se spremeni ureditev Nature 2000. Kmetijske dejavnosti naj bi bile pomembnejše od varovanja narave.

© Luka Dakskobler

Na dan Marijinega vnebovzetja, v času, ko se je Slovenija začela zavedati, kakšna vremenska ujma se je zlila nadnjo, je predsednik SDS Janez Janša na omrežju X jezno zapisal: »Za komije na @SpletnaMladina je Nobelov nagrajenec za fiziko za lansko leto navaden klovn. Oni že vedo.« Pisanje se je nanašalo na članek Mladininega kolumnista Janka Lorencija, v katerem je ta pisal o letu katastrof, o pozidavanju poplavnih območij in se retorično vprašal, kako to, da »bolj kot svarila znanosti poslušamo grimse in podobne klovne, ki zanikajo podnebne spremembe«.