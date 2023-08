Ne besnenje narave, ampak besnenje profitov

Zakaj so številne obrtne cone zrasle na poplavnih območjih, zakaj so na številnih poplavnih območjih zrasla naselja?

Vila, zgrajena v Letuški gmajni pri Braslovčah. Na tem poplavnem območju je številnim s pomočjo občine uspelo legalizirati svoje na črno postavljene vikende.

© Borut Krajnc

Mitja Zupan, gradbeni tehnik, zdaj sicer upokojenec, se je ob nedavnih poplavah spomnil dogodka iz svoje mladosti. Kot dijak srednje tehnične šole je okoli leta 1965 moral pripraviti seminarsko nalogo iz regulacije sotočja Savinje in Drete v Nazarjah. Ko je po arhivih iskal podatke za svojo nalogo, je presenetljivo odkril avstro-ogrsko karto iz leta 1902: »Stvar me je začela zanimati še bolj, ko sem ugotovil, da je karta del projekta, podobnega temu, kar se je pričakovalo od mene,« pravi. In nadaljuje: »Na kratko, tedanja avstro-ogrska stroka je že tedaj ugotovila, da je izliv Drete v Savinjo poplavno problematičen. Zato so našli tudi določene rešitve. In sicer zelo enostavne: naredili so nasipe ob levem bregu Savinje in uredili dve razlivni polji.«