»Lahko Janša in Golob sedita skupaj pri Urošu Slaku v studiu, ampak tam sedita kot posameznika«

IZJAVA DNEVA

"Politike v romantičnem pomenu besede ni več. Ni več boja za ideje, vrednote ali usmeritve. Noben program, nobena strategija ali vizija ne prepriča nikogar več. Navsezadnje se pred volitvami 95 odstotkov programov strank in gibanj znajde na isti strani. Nobene razlike in nobenega boja konceptov. S podrobnim branjem preplonkanih obljub bi ugotovili, da so tako in tako vsi socialni demokrati. Z malo liberalne ali nacionalne soli in popra. Z obveznim dodatkom patetike v slogu samostojnosti, uresničitve zgodovinskih sanj in zavedanja po sodelovanju. Od besed 'skupaj bomo, skupaj smo močnejši, skupaj zmoremo in skupaj premikamo gore' se vam vedno znova skisa v glavi. Ker dobro veste, da nihče noče biti skupaj. Še ta zadnji mesec, ko so bili skupaj, so bili vsak zase. Lahko Janša in Golob sedita skupaj pri Urošu Slaku v studiu, ampak tam sedita kot posameznika. Posameznika, ki si nabijata piar za sebe."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da politike v romantičnem pomenu besede ni več)