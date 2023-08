»Vsekakor je pozitivno, da je politika glede te intervencije, obnove in odprave posledic, poenotena«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor je pozitivno, da je politika glede te intervencije, obnove in odprave posledic, poenotena. Spodbudno je, da v tem trenutku v Sloveniji vlada tako solidarno vzdušje. To je treba v največji možni meri izkoristiti za to, da najdemo skupne rešitve za gradnjo boljše, odpornejše infrastrukture, še zlasti na območjih, ki so jih avgustovske poplave najbolj prizadele, infrastrukture, ki bo zagotavljala dolgoročno kvaliteto življenja in perspektivo vsem, ki tam živijo."

"Odziv na to neurje bo verjetno eden izmed zelo pomembnih dejavnikov, na podlagi katerih se bodo volilci na prihodnjih volitvah odločali. A tega ne počnemo zaradi volitev."

(Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da so ekstremni vremenski pojavi naša stalnica, in vse kaže, da nas bodo v prihodnje spremljali pogosteje kot doslej, zato se je nanje treba pripraviti tudi na sistemski ravni)