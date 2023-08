»Poplave so rehabilitirale idejo solidarnosti«

IZJAVA DNEVA

"Poplave so rehabilitirale idejo solidarnosti, ki da naj bi bila ena od dominantnih lastnosti Slovencev. Mediji jo obravnavajo kot nekakšen skrit zaklad, ki so ga na bregove naplavile deroče reke. Preseneča, da se zdi osrednjim medijem solidarnost takšno odkritje. Solidarnost je konec koncev nekaj, s čimer imajo starejše generacije Slovencev obilje izkušenj iz prejšnjega družbenega sistema, ki je solidarnost postavljal za temelj razvoja in napredka. Z letošnjo ideološko rehabilitacijo solidarnosti kot ključne individualne in kolektivne karakteristike Slovencev se ponuja ideja, da se je solidarnost pritihotapila globoko na to stran kapitalizma, individualizacije, apolitizacije, desocializacije in desenzibilizacije družbe kot duhovna in moralna dediščina socializma, ki so jo za svojo vzele tudi mlajše generacije, ki nikoli niso dobile priložnosti zaživeti v socializmu."

(Novinarka, literarna kritičarka, esejistka in kolumnistka Mojca Pišek v Delovi kloumni o tem, da se ljudje solidarno odzivajo povsod, kjer in ko nastopi potreba)