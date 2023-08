»Plečnikov stadion naj se v čim večji meri ohrani v izvorni obliki«

IZJAVA DNEVA

"Da se v čim večji meri ohrani v izvorni obliki in primerno restavratorsko-konservatorsko prenovi za potrebe športa v kombinaciji z javno dostopnimi programi, ki bodo prostor tudi primerno sodobno nadgradili. Sprejeti dogovor med državo in mestom, da to rešujeta skupaj, je pozitiven in v pripravi so operativne naloge, ki bodo to omogočile. Ideja je, da bi bil Plečnikov stadion, tako kot je nekoč že bil, v veliki meri namenjen športu, hkrati pa bi bil tudi rekreacijska in kulturna površina, ki je v precejšnji meri javno dostopna. V enem delu si želimo, da bi bil dostopen ves čas. Seveda, da se bo to lahko zgodilo, bodo potrebne določene poteze države, ki jim bomo mi sledili. Zatem bo treba izbrati najprimernejšo rešitev za posege."

(Podžupan Mestne občine Ljubljana Rok Žnidaršič, zadolžen za urbanizem, v intervjuju za Dnevnik o tem, kakšna je najboljša rešitev za Plečnikov stadion)