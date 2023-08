Asta Vrečko / »Mislim, da bi lahko Levico peljala na novo pot«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da bi lahko s svojim delom povezala stranko, uskladila različne poglede in Levico peljala na novo pot. Smo protikapitalistična stranka, ki si prizadeva za ekološki in demokratični socializem. Za življenje in prihodnost, kjer bi vsi lahko živeli dostojno in od svojega dela."

(Ministrica za kulturo in namestnica koordinatorja Levice Asta Vrečko za Delov podkast Moč politike o tem, da v stranki ne gre za programska nesoglasja, saj da vsi stojijo za programom)