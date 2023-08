Kaj stoji za ukinjanjem oddaje Preverjeno?

Oddaja Preverjeno je imela v 23 letih svojega obstoja pomembno mesto med gledalkami in gledalci

Intervju s predsednikom vlade Robertom Golobom v oddaji Preverjeno

Medtem ko smemo zaradi novega vodstva RTV Slovenija pričakovati normalizacijo programske sheme, sploh zaradi dejstva, da je informativni program nacionalne televizije prenehalo gledati dobršno število gledalk in gledalcev, se s precejšnjimi spremembami ubadajo tudi na konkurenčni komercialni POP TV, kjer je vedno več indicev, da želijo češki lastniki optimizirati poslovanje.

Med najbolj odmevnimi koraki je ukinjanje ene najbolj znanih oddaj »Preverjeno«, katere zaščitni znak je bila Alenka Arko. V sicer zelo previdni komunikaciji z javnostjo so sporočili, da znana televizijska voditeljica, ki jo je vodila več kot 20 let, z jesenjo prevzema drugačno vlogo in nas takoj pomirili, da »seveda ostaja nepogrešljiv steber informativnega žanra pri nas«, pri tem pa morda namignili, kakšne bodo njene nove zadolžitve: »svoje široko znanje velikokrat v obliki kolumn podaja tudi na spletni strani 24ur.com«.

Iz tega bi lahko sklepali, da bo pisala kolumne, hkrati pa si lahko obeta delo na bližajočih se evropskih volitvah. Iz medijske hiše še sporočajo, da bodo razširili svojo dopisniško mrežo in že čez nekaj dni se jim bo pridružil Peter Žerjavič, sicer dopisnik Dela iz Bruslja.

Oddaja z neverjetno kilometrino

Oddaja Preverjeno je imela v 23 letih svojega obstoja pomembno mesto med gledalkami in gledalci, saj je v njim razumljivem formatu, ki spominja na nacionalkin Tednik, obveščala in analizirala aktualne družbene fenomene. S svojo vsebino se je na eni strani dotikala življenj običajnih ljudi, prikazovala njihove težave in uspehe, na drugi strani pa se vselej lotevala tudi širših socialnih in družbenih vprašanj in razkrivala različne strokovne poglede na zagate, s katerimi se soočamo v sodobnem svetu, še zlasti v domačem družbenem prostoru.

S tem so gledalke in gledalci oddajo mnogokrat dojemali kot zagovornika svojih pravic. Tisti, katerih zgodbe so bile predstavljene v Preverjeno, so velikokrat šele s pomočjo same oddaje prišli do celovitejšega razumevanja ali celo nakazane rešitve za svoje težave. Oddaja je bila ogledalo dogajanju v naši državi nasploh in v tem dramatičnem času, ko se Slovenija sooča z zelo hudo naravno katastrofo, bi bilo še posebej pomembno, da na televiziji ostajajo tradicionalne programske sheme in vsebine, ki jih občinstvo pozna in hkrati na poglobljen način ljudi informirajo. Večkrat predstavitev osebnih zgodb ljudi razkrije širši pogled na klimatske spremembe, s tem pa na primer tudi vse odtenke katastrofe, ki nas je prizadela.

Voditeljica oddaje Preverjeno Alenka Arko

Odpiranje prostora propagandi

Čeprav na POP TV pravijo, da želijo okrepiti informativni oddaji Pro Plusa, Svet na Kanalu A ob 18.00 in osrednjo informativno oddajo 24UR, ki je na sporedu vsak dan ob 19.00 na POP TV, pa se bolj zdi, da se v sami medijski hiši odvija poseben varčevalni program. Zato bo potrebno spremljati, ali bomo na televiziji, ki ima ob TV Slovenija morda največji vpliv na obveščanje in informiranje državljanov v tem prostoru, deležni pomembne redukcije tega programa, kar bi lahko pomembno zaznamovalo, kako ti vidijo in razumejo oblast in politične stranke.

Povedano preprosteje: manj je resnega informativega programa v televizijski shemi, ki po svojem vplivu vedno bolj prekaša tiskane medije, več bo prostora za strankarsko propagando znotraj in zunaj že vzpostavljenega paralelnega medijskega sistema, kontroliranega s strani političnih strank. Najbrž tudi ni naključje, da sta se z lastnikom POP TV sestala tako Janez Janša kot Robert Golob, oba v vlogi predsednika vlade. Prav v oddaji Preverjeno, kar ji po moje ne gre v čast, je nastopil sedanji premier in razkril nekatere podrobnosti glede svoje nove partnerke.

Živimo v času, ko odgovorno preiskovalno novinarstvo pospešeno izginja. Nadomeščajo ga naključna mnenja vplivnic in vplivnikov. Resna televizijska hiša si ne bi smela dovoliti, da se odpove visoko kvalitetni in zelo gledani oddaji. Vodstvo Pro Plus in uredništvo Pop TV bi morali oddajo vrniti na spored in vložiti več sil v ohranjanje kvalitetnega preiskovalnega novinarstva.

