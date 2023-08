»Dokler je na oblasti kapitalizem, le čakamo naslednjo veliko podnebno katastrofo«

IZJAVA DNEVA

"Izrabljanje solidarnosti za ustvarjanje lažnega upanja v boljšo skupno prihodnost, brez temeljitih strukturnih sprememb države, je neetično. Dokler je na oblasti kapitalizem, le čakamo naslednjo veliko podnebno katastrofo, ki bo najverjetneje prinesla številne odpovedi dela in zahtevala še več ur solidarnostnega dela vseh nas, da jo bomo sanirali. Nobenega zagotovila ni, da nam bo po lanskoletnih požarih in letošnjih poplavah naslednje leto prizaneseno. Kaj bo potem? Vse solidarnostne ure ne rešujejo vzroka problema, prej ga zamegljujejo in nam vsem vzbujajo lažno tolažbo, da s skupnimi močmi zmoremo premagati tudi najhujše, kar nam zakuha narava in to navkljub spretno skritemu dejstvu, da v tej »kuhni« glavni chef ni narava, ampak kapitalizem."

(Psihologinja, socialna delavka in sociologinja Eva Matjaž o tem, da bodimo solidarni drug z drugim, namesto s kapitalom; via disenz.net)