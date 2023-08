»Včasih imam občutek, da je prvega šolskega dne bolj strah staršev kot otrok«

IZJAVA DNEVA

"Danes prvi šolski dan ni le prvi dan za otroke, temveč tudi za starše. Včasih imam občutek, da je prvega šolskega dne bolj strah staršev kot otrok. V skladu z obstoječo zakonodajo imata namreč starša pravico do plačanega dopusta za spremstvo otroka na njegov prvi šolski dan. Tako je prvi šolski dan šola polna staršev, ki imajo priložnost prisostvovati programu šole za prvošolčke, in je resnično dober ter prijazen. Po koncu programa in prvega šolskega dne po navadi starši odidejo z otrokom na sladoled in domače kosilo, ki je malo bolj slavnostno. Pravi prvi šolski dan sledi šele naslednji dan, ko otroci v šolske prostore vstopijo sami in se srečajo s pravo šolo."

(Nedanji ravnatelj in kolumnist Ivan Lorenčič v Dnevnikovi kolumni o prvem šolskem dnevu)