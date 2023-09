Poštena obdavčitev

Zakaj bi morala tudi Slovenija obdavčiti presežne dobičke bank

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je lani postal menedžer leta. Zaposleni v povprečju plačujejo 35 odstotkov davka na svoje dobičke. NLB pa ga je lani plačala le 2,7 odstotka.

© Borut Krajnc

Zadnja med državami, ki so se v Evropi odločile za dodatno obdavčitev tako imenovanih presežnih dobičkov, je Italija. Čez slab mesec bo njen parlament sprejel poseben zakon, vlada ga je že potrdila, na podlagi katerega bodo morale banke državi že za letošnje leto plačati davek v višini enega odstotka svoje bilančne vsote. V povprečju to pomeni, da bo država bankam odvzela dodatnih 10 odstotkov dobičkov. S tem želi Italija zbrati okoli 2,5 milijarde evrov, s katerimi naj bi pomagala tistim občanom, ki jih je rast obrestnih mer na kredite najbolj prizadela. Podobne ukrepe so sprejele že številne druge države v EU.