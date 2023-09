Rajmond Debevec je Rocky in pol z vztrajnostjo Borisa Pahorja

Absolutnih 600

Rajmond Debevec z osvojeno kolajno in trenerjem Lojzetom Mikoličem

Če bi bil Rajmond Debevec Američan, bi Hollywood o njem že snemal film, Netflix pa serijo. To bi bila tipična inspirativna zgodba: Rajmond že kot mladenič zablesti s strelskim talentom, kmalu začne osvajati medalje, postane evropski, svetovni in olimpijski prvak, potem ga umaknejo, češ da je »prišel njegov čas«, a se pri šestdesetih presenetljivo vrne in vse šokira z zlato medaljo na svetovnem prvenstvu in s svetovnim rekordom – z absolutno šeststotico. Ovacije!