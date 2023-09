Izkrivljene razlage zgodovine

Italijanski predsednik se ne bo udeležil spominske slovesnosti na Rabu

Spravno polaganje venca v Bazovici in prijateljevanje med Borutom Pahorjem in Sergiem Mattarello očitno ni dovolj

© Borut Krajnc

Četudi so okupacijske politike italijanskih fašistov veljale za »milejše« od nemških, so ti na ozemlju Jugoslavije izvajali vojaške napade, streljanje zapornikov in talcev ter nasilje nad civilisti, podpirali so kolaboracionistične sile in prebivalstvo deportirali v koncentracijska taborišča. Eno takih je bilo Kampor na Rabu, kamor so zaprli do 15 tisoč internirancev. Koliko jih je tam pomrlo, ni jasno, po ocenah približno 4500.