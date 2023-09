Rehabilitacija ministra, ki ga je odnesla afera z neplačanimi računi

Vračanje odpisanih

Čistka 5ka – čas ko je bil Podgoršek še privrženec NSI

© Boštjan Podlogar, NSi

V stranki SDS so prejšnji konec tedna izvolili novo vodstvo Foruma za kmetijstvo in podeželje. Temu po novem predseduje Jože Podgoršek, sicer kmetijski minister v času prejšnje Janševe vlade. S tega položaja je tik pred volitvami odstopil zaradi afere, ki je izbruhnila, ker v Hotelu Bohinj ni plačal računa, pozneje pa se je izkazalo, da ga je poravnalo kmetijsko podjetje KŽK.

Podgoršek je s soprogo januarja lani v Hotelu Bohinj, ki je v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka, preživel tri noči, računa v znesku 800 evrov pa ob odhodu ni plačal. Domnevno ga je poravnal šele aprila – ko so se nanj z vprašanji obrnili novinarji portala Necenzurirano.

Kasneje se je izkazalo, da je bil račun v resnici poravnan že prej, a ga je plačalo kmetijsko podjetje KŽK, ki je bilo do nedavnega v Merlakovi lasti. Kmetijsko ministrstvo je bilo tedaj v sodnem sporu z družbo KŽK zaradi 800 hektarov zemljišč v lasti države. Portal Necenzurirano pa je še razkril, da naj bi bil Podgoršek prav temu podjetju poskušal prodati družinsko nepremičnino. »Čeprav dogovora na koncu ni bilo, je bil cilj družine Podgoršek jasen: družbi KŽK, ki je potrebovala pomoč ministra pri urejanju sodnega spora z državo, je želela nepremičnino prodati za več kot 200.000 evrov,« so zapisali.

Takratni minister je vztrajal, da ga je podjetje zgolj izsiljevalo. Primer je prevzela protikorupcijska komisija in ugotovila, da je zaznati sume storitve kaznivega dejanja, zato ga je prepustila specializiranemu tožilstvu. Kot pojasnjujejo na tožilstvu, je zadeva zdaj v predkazenskem postopku. »S strani policije je bila podana kazenska ovadba zoper tri fizične osebe, ki je trenutno v fazi dopolnitve na policiji,« so zapisali in dodali, da več informacij zaradi varstva podatkov in interesov postopka ne morejo razkriti.

Podgoršek je mandat sicer začel kot državni sekretar pri tedanji kmetijski ministrici in bivši predsednici Desusa Aleksandri Pivec, ki je oba položaja zapustila zaradi podobne afere z neplačanimi računi. Desus je nato z novim vodstvom sčasoma izstopil iz koalicije, Podgoršek pa je ostal član ministrske ekipe. Ob koncu mandata je prestopil k Novi Sloveniji in napovedal, da bo na parlamentarnih volitvah nastopil na njeni listi, češ da gre za stranko, »ki daje v slovenski prostor stabilnost«.

Čeprav se je med predvolilno kampanjo na plakatih pojavljal skupaj z drugimi ministri Nove Slovenije, se v stranko domnevno ni nikoli včlanil. Njegovo kandidaturo pa je zamazala prav že omenjena afera, ki je izbruhnila prepozno, da bi ga v stranki odstranili z liste kandidatov.

»Razšli smo se po aferi ’račun za hotel’, ko nam ni povedal vseh okoliščin in nam je to povzročilo veliko težav,« je pojasnil Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, ki je Podgorška aprila lani, ko je afera izbruhnila, vzel v bran. »Popolnoma razumemo, da je zavetje našel v SDS, in mu želimo vse dobro,« je še dodal.

Podgoršek se, tako je vsaj zatrdil za Delo, čeprav je prevzel vodenje Foruma za kmetijstvo in podeželje pri SDS, v stranko ni včlanil.