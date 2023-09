»Pred tem morate obvarovati svojega otroka«

IZJAVA DNEVA

"Če imamo telefon neprestano v rokah, ne moremo svojim otrokom med večerjo ukazati, naj ga odložijo. Steve Jobs in Bill Gates sta svojim otrokom znala omejiti uporabo digitalnih naprav. Številni zaposleni v tehnoloških podjetjih so svoje otroke poslali v Waldorfske šole, da ne bi bili v stiku z računalniki, da ne bi imeli telefonov. Ti tehnološki genialci vedo, da pametne naprave uničujejo vid, zdravje, zaradi njih se nam povečuje obseg pasu, škodujejo našemu znanju. Dolgoročno postanete slepi, debeli in pozabljivi. In ko to ugotovite, veste, da morate pred tem obvarovati svojega otroka."

(Raziskovalec možganov in psihiater Manfred Spitzer, ki preučuje vpliv digitalnih naprav na razvoj možganov, o tem, da bi morali otrokom do vsaj 14. leta prepovedati uporabo pametnih telefonov; via Val 202)