Inštitut 8. marec / »Zdaj imamo priložnost, da temu naredimo konec«

Začetek zbiranja podpisov za kampanjo Naj Anhovo zadiha

Cementarna in sosežigalnica Salonit Anhovo

© Uroš Abram

V Inštitutu 8. marec, društvu Eko Anhovo in dolina Soče in civilni iniciativi Danes! so začeli z zbiranjem 5000 overjenih podpisov, ki jih potrebujejo za vložitev predloga sprememb Zakona o varovanju okolja v Državni zbor. V Inštitutu 8. marec so podpise v podporo spremembam zakona, ki bodo pripomogle k zmanjšanju onesnaževanja okolja v dolini reke Soče, oddali v Ljubljani.

V Anhovem se ljudje zaradi industrijskega onesnaževanja spopadajo z mnogimi zdravstvenimi težavami in umirajo zaradi prezgodnjih smrti. "Naš predlog zakonskih sprememb omejuje sosežig odpadkov in zahteva strožji nadzor, ki poskuša popraviti razmere v tem, ekološko tako obremenjenem delu Slovenije. Zdaj imamo priložnost, da temu naredimo konec," je povedala članica programskega odbora Inštituta 8. marec, Tanja Matijašević.

Tanja Matijašević,

Inštituta 8. marec

Vsak lahko z majhnimi dejanji, s pogovori v domačem okolju, med prijatelji in znanci, z objavami na spletu, naredi velik korak k spremembi in pomaga, da se podpisi v podporo predlogu zberejo čim prej. Vse prav tako pozivajo, da se pridružijo ekipam njihovih prostovoljk in prostovoljcev po Sloveniji.

Tija Jakič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec je dodala še: "Overjeni podpis je možno oddati na dva načina - preko spleta z elektronskim podpisom ali smsPASSOM ali fizično na katerikoli Upravni enoti z vložitvijo obrazca. Pomembno je, da po podpisu oba obrazca prideta do nas. Ponovno bomo organizirali skupinske oddaje podpisov in to ne samo v Ljubljani, že danes je naša Jasna z ekipo prostovoljcev pred UE v Sežani, v sredo bomo tudi v Mariboru, glasbeniki nas obiščejo na Ptuju, itd."

Informacije z navodili, kako oddati podpis, so na voljo na spletnem naslovu >> https://www.8marec.si/kako-lahko-oddam-podpis-za-cist-zrak-v-anhovem/