»Ljudje postajajo vse bolj občutljivi in vse bolj ozaveščeni«

IZJAVA DNEVA

"Zdi se mi, da ljudje postajajo vse bolj občutljivi in vse bolj ozaveščeni - to se kaže ob vsakem podrtem drevesu, izgubljenem javnem prostoru in novi komercialni gradnji za ozko interesno skupino. Ne gre več za civilne iniciative, ki se jih je zmeraj dolžilo, da se borijo le za lastne interese. Ljudje so občutljivi za prostor, v katerem želijo kakovostno živeti, in morda jim tudi s projekti, ki dediščino predstavijo kot pomembno vrednoto in ne le kot vrednost za strokovnjake, vlivamo občutek, da pri dediščini ne gre za nekaj partikularnega, temveč skupnega; za nekaj, za kar je vredno dvigniti glas in se boriti."

(Špela Spanžel, umetnostna zgodovinarka in direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, o tem, ali se zavedamo pomena dediščine; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)