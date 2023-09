Ministrstvo za finance / »Razumemo, da je bančni sektor zadržan do novih davčnih obremenitev«

IZJAVA DNEVA

"Razumemo, da je bančni sektor zadržan do novih davčnih obremenitev, a vseeno si kot vlada želimo, da bo, kar ne nazadnje izhaja tudi iz skupnih pogovorov, tudi sam razumel situacijo in upoštevaje sistemsko vlogo, ki jo ima v finančnem in širšem gospodarskem prostoru, pomembno prispeval k obnovi Slovenije po nedavni naravni katastrofi."

(Ministrstvo za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, o tem, da vlada načrtuje dodatno obdavčitev bank v višini 0,2 odstotka bilančne vsote za obdobje pet let; via N1)