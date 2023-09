Kanada svoje LGBTQ+ državljane opozarja, naj bodo previdni ob obisku ZDA

IZJAVA DNEVA

"Te dni je tudi kanadska vlada opozorila svoje državljane LGTBQ-skupnosti, naj bodo ob obisku ZDA previdni, saj so se napadi iz tradicionalno nestrpnih držav razširili celo na New York. Takšna svarila je kanadska vlada doslej izdajala le za najbolj nazadnjaške države na svetu. Razpad državljanskih pravic, ki so dostopne le še premožni manjšini – ali ni o tem že leta 1985 v romanu Deklina zgodba pisala prav kanadska pisateljica Margaret Atwood, a je širša javnost potrebovala več kot trideset let, da je to antiutopijo zaznala kot kruto realnost?"

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o družbenem nazadnjaštvu ZDA)