»To bo eden izmed ključnih projektov generacije«

IZJAVA DNEVA

"Naloga vlade je, da zagotovi denar, ki ga bo država potrebovala za sanacijo in revitalizacijo prizadetih območij. Jasno je, da vsega denarja ni treba zagotoviti takoj, obnovo bo treba plačevati več let. Pravzaprav niti ni jasno, koliko bo obnova stala. Ocene škode še niso končane, že zdaj pa se krepi občutek, da želijo politiki številke napihniti in v projekt obnove vključiti stvari, ki bi jih za razvoj teh regij morali narediti, tudi če poplav ne bi bilo. Jasno je, da bo obnova velik posel. Verjetno bo to eden izmed ključnih projektov generacije."

"Zato ihta, s katero želi vlada Roberta Goloba zagotoviti denar za obnovo, vzbuja začudenje. Predvsem tisti del, ki ga bomo zagotovili davkoplačevalci. Tako prebivalci kot podjetja. Spomin na poplave je še svež, zato ljudje zdaj še vedno precej lažje sežejo v denarnico, kot bodo čez pol leta."

(Novinar in urednik Janez Tomažič v Delovem komentarju o tem, da je naloga vlade, da zagotovi denar, ki ga bo država potrebovala za sanacijo in revitalizacijo prizadetih območij)