»Ta primer mora biti opomnik, da se premalo trudimo na področju nasilja«

IZJAVA DNEVA

"Ko govorimo o nasilju, je nadzor zgolj samo ena točka. To je zagotovo točka, ki se ji bomo tudi posvetili, ampak moramo pogledati, kateri so tudi tisti mehki ukrepi, ki jih lahko še sprejmemo. Nasilje nad starejšimi je pomembna točka. Raziskave kažejo, da je v porastu. Smo starajoča se družba. Ko bomo razvijali sistem dolgotrajne oskrbe, moramo vzporedno obravnavati tudi to. Čisto vsak od nas si zasluži ustrezno oskrbo. Najstarejši, predvsem tisti, ki imajo še neke določene bolezni, so najranljivejši, velikokrat nimajo glasu, da bi to tudi izrazili, in to je naloga države, da poskrbi, da do takšnih situacij ne prihaja, da se vsi, ki živimo v tej družbi, zavedamo, kaj pomenijo, in jih poskušamo, še preden se zgodijo, preprečiti."

"Mislim, da mora biti ta primer opomnik, da se premalo trudimo na področju nasilja, tudi kot država, in da potrebujemo nove strategije, da bomo lahko obravnavali to področje. Nasilje je nedopustno, kot družba moramo imeti ničelno toleranco do nasilja in vsi skupaj moramo poskrbeti, da se ne ponavlja in da se to ne dogaja,"

(Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, v izjavi ob obisku doma za starejše (DSO) Trebnje, kjer je prišlo do nasilja nad varovanci, ki ga je izvajala dijakinja na počitniškem delu in to snemala in objavljala na družbenem omrežju TikTok; via MMC RTV Slovenija)