Permanentna kriza / Petdeset let groze

Permanentna kriza, v kateri živimo, se je začela 11. septembra 1973 v Čilu

Napad na predsedniško palačo 11. septembra 1973 v Santiagu

Ko se bodo v ponedeljek vsi spominjali 11. septembra 2001, bodo poudarjali, kako zelo je spremenil svet – vojna proti terorju, ki je sledila napadu na Svetovni trgovinski center (in Pentagon), je opustošila Irak, zažgala, destabilizirala in razdejala Bližnji vzhod, sprožila sirsko vojno, lansirala Islamsko državo in teror, povzročila velike selitve, masivne begunske tokove, vzpon populizma, vrnitev kulta osebnosti, radikalizacijo, trumpizacijo in fašizacijo Zahoda. Ja, preorala je svet.