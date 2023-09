Donosno krmljenje divjih živali

Slovenija spada med države, ki najintenzivneje krmijo divje živali v naravnem okolju. Slovenski gozdovi so zato prepolni divjadi in s tem čisto pravi lovski raj. Kdo ima od tega koristi in kdo težave?

Slovenski medvedi kar tretjino kalorij pridobijo na krmiščih, ki jih lovci s tem namenom oskrbujejo s koruzo in podobno »umetno« hrano

© Miha Krofel

Divje živali se v Sloveniji delijo na zavarovane in nezavarovane. Slednje so tako razširjene, populacije pa tako vitalne, da ne potrebujejo posebne zaščite in da jih je večinoma v naravnem okolju celo preveč. Zato se jim reče tudi lovne vrste. Populacije teh živali so tako velike, da zahtevajo konstanten odstrel, da ne bi povzročale škode v kmetijstvu in v naravnem okolju. A mala javna skrivnost je, da so te populacije živali tako velike zato, ker jih lovci intenzivno krmijo. Pa ne le nezavarovane, med krmljenimi je tudi zavarovani medved. Krmljenje je torej tisto, ki prispeva k »ohranjanju stabilnih populacij«, kot temu rečejo sami lovci.