Levica obrača nov list

Kaj prinaša zamenjava na vrhu Levice in kakšne so možnosti stranke pod vodstvom Aste Vrečko?

Miha Kordiš, Asta Vrečko in Luka Mesec ob razglasitvi rezultatov glasovanja za koordinatorico stranke Levica

© Borut Krajnc

Pred desetimi leti, bil je 1. maj, je bila ustanovljena Iniciativa za demokratični socializem, predhodnica stranke Levica. Vstajniško gibanje, ki se je prelevilo v politično stranko in leto kasneje prvič prestopilo parlamentarni prag, je bilo prvo, ki se je po razpadu Jugoslavije v Sloveniji zavzelo za socializem kot alternativo obstoječi družbeno-ekonomski paradigmi, kapitalizmu. Skupini zavzetih mladih intelektualcev, v veliki meri še študentov, je uspelo oponirati obstoječim ideologijam politikov na oblasti, v javni prostor so začeli vnašati vsebine, ki so se zdele za tisti čas nepojmljive. A so danes, predvsem po zaslugi Levice, postale del političnega »mainstreama«.