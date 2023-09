Ezoterična univerza

"Duhovno čofotanje" z Markom Pavliho

Marko Pavliha je marsikaj, pravnik, publicist, minister, podpredsednik državnega zbora, pa tudi ribič. Malo pred volitvami leta 2004 sta skupaj s tedanjim predsednikom vlade Antonom Ropom ribarila po Piranskem zalivu

© Denis Sarkić

Ljubljanska univerza je, podobno kot mariborska, s sredstvi iz mehanizma za okrevanje in odpornost – vsaka je v ta namen dobila približno 26 milijonov evrov – oblikovala pilotne projekte, s katerimi želi prispevati »tudi k reševanju družbenih in gospodarskih izzivov, povezanih z zeleno ter digitalno preobrazbo družbe in gospodarstva«. Precej prahu je pri tem dvignil novi predmet Celostno razmišljanje in delovanje, ki ga nameravajo izvajati na Naravoslovnotehniški fakulteti.