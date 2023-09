RTV / Še precej dela

Uprava RTV Slovenija je zavihala rokave, a bi morala prestaviti v višjo prestavo

Igor Pirkovič, novinar, urednik, pesnik in voditelj Arene

© Borut Krajnc

Nova štiričlanska uprava RTV Slovenija, ki je bila konstituirana prejšnji mesec, je prvič sedla za pogajalsko mizo s sindikati, katerih člani stavkajo že od maja lani. Nekaj zahtev zaposlenih je bilo sicer že izpolnjenih, navsezadnje se je zamenjalo vodstvo, nova uprava pa je preklicala 38 opozoril pred odpovedjo, izdanih stavkajočim, ker so lani poleti v studiu izrazili solidarnost s sodelavcema Vesno Pfeiffer in Sašo Krajncem, na katera se je spravilo tedanje vodstvo. Do naslednjega kroga pogajanj, ki sledi že prihodnji teden, naj bi pogajalska skupina uprave RTV Slovenija in pogajalska skupina stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov uskladili zadnjo različico stavkovnega sporazuma.

Uprava je poleg tega na začetku meseca razveljavila kolektivni dogovor, ki ga je sredi julija takratni generalni direktor Andrej Grah Whatmough, čeprav naj bi takrat opravljal zgolj tekoče posle, podpisal s Sindikatom delavcev radiodifuzije Slovenije – tega vodi Tom Zalaznik, ki je javno nasprotoval sprejetju zakona o javni radioteleviziji. Po tem dogovoru naj bi imel Zalaznikov sindikat posebne privilegije, pravico bi imel preprečiti sprejemanje splošnih aktov, s katerimi se delavci ne bi strinjali, prav tako delavca brez njegovega soglasja ne bi bilo mogoče premestiti ali mu odrediti druge vrste dela.

Zalaznik je razburjenje ob tem kakopak izrazil na platformi X, prej znani kot Twitter. Vztraja, da »kolektivni dogovor in z njim pridobljene pravice za zaposlene (še vedno) veljajo«, zato namerava sindikat neupoštevanje kolektivnega dogovora obravnavati kot »zavestno in naklepno kršitev temeljnih pravic delavcev«.

V Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija in v Sindikatu novinarjev Slovenije so sicer že ob sprejetju dogovora opozarjali, da gre pri njem predvsem za zavajanje zaposlenih, saj so njegove določbe v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o RTV Slovenija. Goran Forbici, predsednik sveta RTV Slovenija, pa je dogovor označil za poskus prejšnjega vodstva, da bi zavarovalo sebi bližnje kadre.

V sredo se je iztekel tudi rok za oddajo vlog na razpise za nove direktorje TV Slovenija, Radia Slovenija in digitalnih vsebin. Uroš Urbanija, prejšnji direktor TV Slovenija, je bil sicer razrešen predčasno že pred štirinajstimi dnevi, začasno ga je kot vršilec dolžnosti nadomestil Andraž Pöschl.

Skratka: svet in nova uprava RTV Slovenija sta zavihala rokave. Ni kaj, zapuščina bivšega vodstva je res zajetna. A še vedno ostaja nemalo nerešenih vprašanj. Zakaj na položaju odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija še vedno sedi Jadranka Rebernik? Zakaj se na javni televiziji še kar pojavljajo liki, kot so Jože Možina, Igor Pirkovič in še kdo, ki kršijo novinarske standarde? In zakaj še kar ni bil spremenjen programsko-produkcijski načrt, ki ga je sprejel nekdanji programski svet RTV? Ja, prav tisti, ki v programsko shemo ni hotel vrniti Studia City, je pa Pirkoviča obdaril z oddajo Arena – oddajo, ki je iz tedna v teden bolj zarotniška, bolj revanšistična in vedno bolj strašljiva.

Volivci in volivke so že novembra lani na referendumu jasno izrekli voljo, da si želijo sprememb na javni radioteleviziji. Že res, da je bilo sprejetje zakona o RTV Slovenija nato za precej časa odloženo, da je novi svet RTV Slovenija lahko začel delovati šele pred poletjem in da je nova uprava začela delovati šele pred kratkim. A nič od tega ne bi smelo biti izgovor.