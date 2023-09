Država protestniku odrekla odškodnino za protizakonito pridržanje

Kontinuiteta represije

Policijska intervencija maja 2020, nekaterim aktivistom so protipravno odvzeli prostost

© Arhiv Mladine

Maja 2020 je skupinica protestnikov pripravila miren protest pred ministrstvom za okolje in prostor, ki ga je tedaj vodil Andrej Vizjak. Policija pa jih je pod pretvezo, da nočejo pokazati osebnih dokumentov, fizično odnesla, jih odpeljala na policijsko postajo in tam zadrževala več ur. Šlo je za protipravni odvzem prostosti in protipravni odvzem svobode gibanja, za katerega se je odločil represivni organ, o tem ne bi smelo biti niti najmanjšega dvoma.

To so potrdili celo na ministrstvu za notranje zadeve med obširnim notranjim strokovnim nadzorom nad ravnanjem policije na protivladnih protestih. Glede tega primera policijske represije tam jasno piše, da »policisti za privedbo in uporabo prisilnih sredstev niso imeli pravne podlage«. Marin Medak, eden od pridržanih posameznikov, se je poleg tega odločil vložiti čas in denar v sodne postopke, da bi državo poklical na odgovornost, »da se takšne stvari ne bi več dogajale, predaleč je šlo vse skupaj. Ne sme biti normalno, da te policija lahko brez zakonitih razlogov pridrži in odpelje.«

Sodišče je pravnomočno potrdilo, da mu je policija odvzela prostost, čeprav je želel izpolniti njeno zahtevo po identifikaciji, in da ga je potem protizakonito več ur zadrževala na policijski postaji. Niso ga namreč izpustili na prostost niti po tem, ko je izginil domnevni razlog za njegovo pridržanje –nemožnost ugotovitve identitete. Pač pa so njega in tri druge protizakonito zadrževali več ur, dokler niso napisali in jim vročili (protizakonitih) plačilnih nalogov, ki bi jim jih kot v drugih primerih lahko poslali po pošti.

Medak se je zato letos spomladi obrnil na državno odvetništvo in predlagal, da se v zakonsko predvidenem postopku poskusa mirne rešitve spora poravna z državo za nekaj tisoč evrov odškodnine, ki bi poleg povrnitve stroškov, ki jih je imel s sodnimi postopki, pomenila moralno opozorilo državi glede ravnanja represivnega aparata.

Od državnega odvetništva pa je prejel odgovor, da »Slovenija ni pripravljena skleniti poravnave«, ker »samo ugotavljanje identitete vlagatelja zahtevka oziroma njegova privedba na policijsko postajo ne predstavlja posega v ustavno varovane pravice. Vlagatelj zahtevka je sam s svojim protipravnim ravnanjem, udeležbo na neprijavljenem shodu in neupoštevanjem ukaza, da naj se odstrani z varovanega območja, povzročil, da so ga policisti z namenom ugotavljanja identitete privedli na policijsko postajo.« Glede na navedeno, zaključujejo v državnem odvetništvu, »ni podano protipravno ravnanje policije kot predpostavka za odškodninsko odgovornost države, zato je odškodninski zahtevek v celoti neutemeljen«.

Zdi se, da ni govor o istem dogodku. Kot da protizakonitega ravnanja niso obsodila sodišča, kot da ustavno sodišče ni že pred dvema letoma presodilo, da neprijavljene shode ustava varuje enako kot prijavljene, kot da notranje ministrstvo še vedno vodi Aleš Hojs. Prejšnji teden smo za podoben zavrnilni odgovor glede odškodnine kamerunskemu državljanu, ki ima vse sodbe slovenskih sodišč, s katerimi je potrjena nezakonitost prisilne vrnitve na Hrvaško, zapisali, da se zdi, kot da bi bil uradni dokument državnega odvetništva napisan na notranjem ministrstvu, zdaj lahko izrazimo zgolj upanje, da je v tem primeru odgovor zares bil napisan na notranjem ministrstvu. Ker če ni bil, potem je državno odvetništvo podaljšek represivnega aparata in s tem še ena v vrsti državnih institucij za obrambo države pred njenimi prebivalci in redkimi (sodnimi) delujočimi demokratičnimi mehanizmi. Tega ne potrebujemo. Država, notranje ministrstvo in policija so nasproti nemočnemu posamezniku, ki mu je v tem primeru ime Marin Medak, že sami po sebi dovolj močni.

Vlada Roberta Goloba je protestniška vlada. Ne izhaja iz protestnega gibanja, protestniška pa je, ker je zajadrala na valu nezadovoljstva v času prejšnje vlade. Volitve je največja vladna stranka dobila brez političnega programa. Ali bolje, glavna programska točka vladnih strank je bila, da bo njihova vlada ravnala manj avtokratsko in bolj demokratično kot predhodna in bo popravila krivice, ki so se ljudem zgodile v času Janševe oblasti.