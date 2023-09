Sporna delavska himna

Nepričakovana country uspešnica se je znašla sredi kulturnega boja v politično polariziranih ZDA

Oliver Anthony trdi, da njegov hit govori o vseh politikih

© Profimedia

Ameriški kantavtor Oliver Anthony je posnel absolutno uspešnico letošnjega poletja, delavsko himno Rich Men North of Richmond, ki je strasti sprva podžgala na platformi YouTube, kjer ima že dobrih 50 milijonov ogledov, nato pa je v hipu osvojila vrh Billboardove lestvice najbolj priljubljenih skladb v ZDA in tam vztraja že dva tedna. To je prvič v zgodovini, da je skorajda popolnoma neznan avtor, ki ga Billboardova lestvica doslej ni niti od daleč povohala, s prvim hitom zasedel njeno zgornjo stopničko.

Protestno country skladbo, ki v osnovi govori o delavskem boju in kritizira razdor med bogatimi in revnimi, a vsebuje nekaj vprašljivih, dvoumnih verzov, so nemudoma posvojili različni konservativni, desnosučni politiki in mnenjski vodje, denimo zloglasni podkastar Joe Rogan in Matt Walsh, kolumnist platforme Daily Wire, hvalospeve pa ji je namenila tudi republikanska kongresnica in razvpita konspirologinja Marjorie Taylor Greene. »To je himna pozabljenih Američanov, ki resnično podpirajo naš narod,« je zapisala na platformi X, nekoč znani kot Twitter. Prejšnji teden so jo predvajali celo na soočenju republikanskih predsedniških kandidatov in o njej razglabljali skoraj kot o novi republikanski himni, ki jo oportunistično razlagajo kakor protestno skladbo proti predsedniku Joeju Bidnu.

Pesem so zaradi tega obsodili številni kritiki na nasprotnem ideološkem polu in začeli njeno besedilo brati kot propagandno sredstvo za razširjanje zadrtih nazorov. NPR je v skladbi prepoznal »ekstremistično in zarotniško naracijo«, Time je zapisal, da se pesem spogleduje z »najgnusnejšimi impulzi country žanra«, Guardian pa pravi, da gre za »klasičen primer razdiralne naracije, kakršno šefi uporabljajo, da delavce sprejo med seboj«.

Kritiki so se še posebej obregnili ob to, da Anthony v njej napada ljudi s čezmerno težo, ki naj bi molzli državno blagajno, saj se avtor s tem v pesmi, ki problematizira razlike med bogatimi in revnimi, pravzaprav spravi na slednje, čeprav naj bi bil njihov zaveznik. Kočljivo je tudi sklicevanje na pedofilske mreže, v katere naj bi bile vključene ameriške elite, ker gre za verz, ki se je močno dotaknil privržencev ekstremistične teorije zarote QAnon.

Oliver Anthony je zgrožen nad tem, da je skladba v rokah politike postala orožje v tako imenovani kulturni vojni, prepričan pa je tudi, da »levičarji napačno razlagajo moje besede«. Pravi, da je njegova politična usmerjenost »precej sredinska« in da je sporočilo pesmi namenjeno politikom na obeh polih. »Obe strani služita istemu gospodarju,« trdi. »Neprijetno je v konservativnih medijih videti ljudi, ki se skušajo poistovetiti z menoj, kot da sem eden izmed njih,« je povedal na platformi YouTube. Ko so skladbo predvajali in opevali na republikanskem soočenju, se je zakrohotal in rekel, da »pesem pravzaprav govori ravno o njih«.

sqSA-SY5Hro