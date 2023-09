»Janša se je v najkrajšem času sposoben preobraziti v karkoli že je potrebno za prevzem oblasti«

IZJAVA DNEVA

"Dvajset- do petindvajsetodstotno 'alternativo za Slovenijo' že poltretje desetletje predstavljata kult in politika Janeza Janše oziroma njegove SDS. Čeprav njegova stranka izhaja iz levosredinske Pučnikove socialne demokracije, se je po njegovi smrti preobrazila v precej skrajno desno populistično stranko povsem neoliberalnega profila. Ko to rečemo, pa moramo dodati, da je Janša izrazito karizmatičen in spreten politik, kar pomeni, da se je v najkrajšem času sposoben preobraziti v karkoli že je potrebno za prevzem oblasti."

(Novinar in kolumnist Janez Markeš o tem, da Janša s svojim podpornim omrežjem prek Pavla Ruparja organizira proteste upokojencev zoper Golobovo vlado, na drugi strani z njo hkrati kaže popolno usklajenost v socialni pomoči prizadetih v poplavah; via Delova Sobotna priloga)