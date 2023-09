Janša o Logarju / »S formalnega vidika ne sedi na dveh stolih«

IZJAVA DNEVA

"S formalnega vidika ne sedi na dveh stolih. Platforma je društvo in dokler bo ta platforma organizirala razpravo o perečih problemih, so te razprave absolutno dobrodošle, še posebej če bodo vključujoče in široke, ni nobenih težav glede dveh stolov ali statusa. Če pa bi se ta platforma spremenila v listo in šla na volitve, je jasno – kandidiraš lahko samo na eni listi."

"Nervoza, ki je predvsem v medijskem prostoru, glede potencialnih nastopov na volitvah, je nekoliko preuranjena. Evropske volitve so šele čez slabo leto. Še nikoli do zdaj ni bilo take napetosti glede evropskih volitev vsaj tja do nekaj mesecev prej. Tudi spraševanje strank, kdo bo nosilec, kakšna bo lista … Preden bo treba vložiti liste, bo preteklo še veliko vode. Ni rečeno, da tisto, kar se govori zdaj, bo držalo tudi takrat."

(Predsednik SDS Janez Janša v intervjuju za oddajo Odmevi na TV Slovenija o statusu Anžeta Logarja v stranki)