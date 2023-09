»Ne more biti vodilo le dobiček, temveč skrb za družbo«

IZJAVA DNEVA

"Res je, da mora farmacevtska industrija na drugi strani služiti denar. In pri razvoju takšnih zdravil tega ni. Kaj je rešitev? Mislim, da moramo izboljšati javno-zasebna partnerstva in da se moramo zavedati, da je zdravstvo javna odgovornost, da je treba poskrbeti za zdravje ljudi. Imamo torej odgovornost do posameznika. Javne ustanove morajo izvajati raziskovanje bolezni in zdravil, v sodelovanju z zasebnimi podjetji. Ne more biti vodilo le dobiček, temveč skrb za družbo. Zato mislim, da je treba okrepiti javno-zasebno partnerstvo."

(Genetik in biolog Paul Nurse, Nobelov nagrajenec, o tem, da za razvoj zelo dragih zdravil za redke bolezni farmacevtska industrija nima interesa, saj ne prinašajo dobička; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)