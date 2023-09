»Mi v Cerkvi se bomo že znašli, še vedno smo se«

IZJAVA DNEVA

"Žalosti nas, da tega izvoljeni predstavniki ljudstva ne razumejo. Mi v Cerkvi se bomo že znašli, še vedno smo se; med okoli 1300 duhovniki in redovniki je navsezadnje le dobra polovica takih, ki prejemajo ta prispevek, drugi so upokojeni. Boli in vznemirja to, da so poslanci vladajoče koalicije tako zlahka, skoraj brez vsebinske razprave in brez resnega dialoga s Cerkvijo, ki ga predvideva tudi mednarodni sporazum s Svetim sedežem, potrdili neustaven predlog, ki verskim skupnostim jemlje pridobljeno. S tem so pokazali, kako malo cenijo vse, kar znotraj Cerkve in Karitas počnemo za dobro ljudi v vseh mogočih stiskah."

(Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Rimskokatoliške cerkve​ (RKC), na seji odbora državnega zbora za kulturo, ki je podprl novelo zakona o verskih skupnostih, s katero tem jemlje status splošno koristne organizacije in hkrati za 40 odstotkov znižuje višino državne pomoči pri plačilu prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev; via Dnevnik)