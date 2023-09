Koga motita solidarnost in pomoč prizadetim v poplavah?

Solidarni gradimo

Zahvala na plakatu na cesti pri Ljubnem ob Savinji. V občini Ljubno so vode in plazovi odnesli več hiš.

Statistični urad Republike Slovenije rad objavlja zabavne podrobnosti. Ob mednarodnem dnevu piva, 2. avgusta, je objavil, da je leta 2020 v državi delovalo 68 pivovarn, in dodal, da povprečni Slovenec na leto popije 26 litrov piva. Nekaj mesecev poprej, ob mednarodnem dnevu sreče, je zapisal, da se je število ljudi, ki zase mislijo, da so srečni, v zadnjih letih povečalo za sedem odstotnih točk in da dojemanje sreče, tako kažejo raziskave, ni nujno povezano s finančnim položajem.