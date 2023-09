Razsvetljeni premier in temačna notranja politika

Predsednik vlade Robert Golob in njegova stranka Gibanje Svoboda sta glede neodvisnosti in avtonomije policije ter tudi glede odnosa do tujcev prelomila zaveze in dejansko izdala volivce

Inavguracija Senada Jušića za generalnega direktorja policije, v ozadju notranji minister Boštjan Poklukar.

© Borut Krajnc

Vlada je prejšnji četrtek za generalnega direktorja policije imenovala Senada Jušića. Gre za kariernega policista, ki pa se otepa številnih očitkov o hoji po robu zakona med večdesetletno policijsko kariero in tudi očitka, da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje na ta položaj. O tem je dolgo odločala posebna komisija uradniškega sveta in na koncu prišla do sklepa, da novi prvi mož izpolnjuje pogoj osmih let vodstvenih izkušenj, čeprav v karieri v policiji ni vodil niti ene same enote. V letu dni smo tako opazovali preobrazbo politike Roberta Goloba na področju notranjih zadev, policijske represije in migracij, pa tudi odnosa do tujcev, glede katerih je v času pred volitvami obljubljal demokratični napredek.