"Iranske oblasti so leto dni izvajale nepojmljiva dejanja krutosti, da bi ohranile železni objem oblasti in zadušile proteste. Od septembra do decembra lani so nezakonito ubile na stotine moških, žensk in otrok, izvedle so tudi več deset tisoč samovoljnih aretacij. Protestniki so v tem času vztrajali, toda zaradi smrtonosnega zatiranja so od letošnjega januarja protesti počasi začeli zamirati. Kljub temu duh upora in kljubovanja ostaja močan. Povsem navadni ljudje zagotavljajo, da zgolj čakajo na naslednjo iskro, ki bi jih spet ponesla na ulice. Njihove tegobe oziroma ključni razlogi za proteste ostajajo takšni, kot so bili vedno. Ljudje so na protestih povsem jasno sporočili, da želijo živeti v takšnem političnem sistemu, ki bi spoštoval njihove temeljne človekove pravice in svoboščine. Vstaja žensk ostaja zasidrana v srcih ljudi, čeprav je oblastem za zdaj z uporabo neusmiljene moči uspelo ohraniti mirne ulice."

(Raha Bahreini, raziskovalka Amnesty International za Iran, o prvi obletnici smrti iranske mladenke Mahse Amini in kasnejših najobsežnejših protestov v državi; v intervjuju za Dnevnik)