Tina Gaber / »Moški, ki bi ga lahko vrtela okoli prsta, me ne bi zanimal niti minuto«

IZJAVA DNEVA

"Oh, definitivno on name. Je človek izjemnega uma, ob katerem rasteš. Nadvse inspirativen. In za to sem mu zares hvaležna. Zatorej so vsa ta natolcevanja manipulatorjev precej neposrečena. Moški, ki bi ga lahko vrtela okoli prsta in bi brezglavo sledil moji volji, me ne bi zanimal niti minuto."

"Če bi dovolila, da me determinirajo le pričakovanja do partnerice predsednika vlade, bi se počutila, kot da sem zatajila samo sebe. V prvi vrsti sem Tina, to je edino, kar zagotovo vedno bom, in za svojimi stališči moram stati."

(Tina Gaber, sociologinja in partnerica predsednika vlade Roberta Goloba, o tem, kdo bolj vpliva na koga, ona na predsednika vlade ali Robert Golob na njo; v intervjuju za Nedelo)