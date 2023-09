Aleksander Čeferin / »Živim kot neki James Bond«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da se osebnostno nisem spremenil. Sem pa zelo spremenil svoj način življenja. Praktično vsak dan sem na letalu. Naslednji teden grem najprej v Andoro, od tam na Hrvaško, nato na Ciper in iz Cipra v Izrael. Praktično živim kot neki James Bond. Življenje je dinamično, včasih tudi naporno. Ampak – sem dobro plačan za to, kar delam, to rad počnem in nobenega razloga ni, da bi tarnal nad utrujenostjo."

(Predsednik Uefe Aleksander Čeferin o tem, kako se je v sedmih letih, odkar je predsednik Uefe, spremenili; v intervjuju za N1)