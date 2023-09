»V Sloveniji sta dve intelektualni in moralni referenci. Diareja in Radio Ga Ga.«

IZJAVA DNEVA

"Že pred leti sem rekel, da sta na Slovenskem dve intelektualni in moralni referenci. Diareja in Radio Ga Ga. Za Diarejo oziroma Tomaža Lavriča sem nekoč zapisal, da je njegov strip Sokol in golobica Lonely planet slovenskega političnega prostora. Kdor ga prebere, se v njem ne more več izgubiti. Hribar je taisti prostor vsa leta spreminjal v spevoigro z neusmiljeno veristično scenografijo, ki pa smo se ji vseeno od srca smejali, čeprav bi nas morala prevevati ena sama žalost. To zmorejo le redki. Strašno redki. Pri nas na tak žlahten način le on, ki ga ni več."

"Radio Ga Ga je bil najboljši priročnik z naslovom Slovenija za telebane. Kdor ni spremljal dogajanja v Sloveniji, ali pa ga je, pa ni ničesar razumel, mu je postalo vse jasno, ko je poslušal Hribarja. Če je kdo hotel kdaj spreminjati svet na bolje, vsaj tisti delček pri nas doma, je moral Saša jemati skrajno resno."

(Penolog Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o tem, da je bil Radio Ga Ga oddaja, ki smo jo razumeli vsi. Po zaslugi nedavno preminulega Saša Hribarja smo zaradi nje dosti bolje razumeli svet okoli sebe.)