Tanja Fajon odkrito o bolezni / »Brez te izkušnje bi bila slabši človek«

Ministrica za zunanje zadeve je poudarila, da dobrih dvajset let po novici, da ima krvnega raka, marsikak boleč spomin odide v pozabo

Tanja Fajon in mladostniki v Državnem zboru

© Facebook / arhiv Tanje Fajon

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da se jo je globoko dotaknil dan z otroci v Državnem zboru (DZ), s katerim so zabeležili svetovni dan osveščanja z limfomom. "Z objemi, s cmoki v grlu, tudi solzami, ampak z eno samo pogumno mislijo, da gre za pogumne junake, ki dobro vedo, zakaj si želijo živeti," je ministrica poudarila v zapisu in dodala, da so jo njihove ganljive življenjske zgodbe spomnile tudi na njeno mladost in izkušnjo s krvnim rakom. "Smo v mesecu osveščanja o krvnih boleznih in prihodnji petek bo tudi svetovni dan bolnikov s kronično mieloično levkemijo, mojo diagnozo," je pridala.

"Dobrih dvajset let po novici, da imam tudi jaz krvnega raka, marsikak boleč spomin odide v pozabo. Morda podzavestno, morda, ker je želja po življenju nepremagljiva. Otroci so me spomnili tudi mojih trenutkov vzponov in padcev, drugačne mladosti od vrstnikov, bolečin in nemoči staršev, nelagodja prijateljev. Spomnili so me na vse stranske učinke zdravil, bolečine v sklepih, izpadanje las, hudo utrujenost, visoko telesno temperaturo, šibkost, strah, ki je bil najhujši ponoči. Pa tudi še vedno tesnobo pred obveznim rednim pregledom in obiskom zdravnika. In zavedanje, da zato nimam otrok," je zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon in dodala, da bolezen mladega človeka spremeni, saj si primoran odrasti hitreje in postati borec.

Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve

"Velikokrat rada delim davno izgovorjene besede enega od mojih zdravnikov: Vsako leto, ki ga preživiš, imaš boljše možnosti. Znanost gre naprej, napredek v zdravljenju, terapijah, medicini prinaša čudeže. In meni so nova tarčna zdravila pravočasno prinesla "ta čudež". Hvaležna sem do neba in nazaj. Danes živim polno in zdravo. Življenje z zdravili mi je postalo rutina. In verjamem, da smo sposobni še bolj hitro pravočasno odkrivati, prepoznavati in zdraviti krvne bolezni. Moramo!" je še izpostavila.

Otroci in predstavnice države v Državnem zboru

© Facebook / arhiv Tanje Fajon

Poudarila je, da bi bila brez te izkušnje slabši človek. "Zdravje je največ, kar imamo. In z njim pride skrb in odgovornost za veliko majhnih stvari. To je naše ambasadorstvo, da osveščamo, delamo spremembe. In pokažemo tistim, ki se danes borijo, da niso sami. Hvala, otroci za vaše iskrene pripovedi. Vsi bolniki z rakom in njihovi najbližji ste naši junaki. Pomembno je, da slišimo vaš glas in krepimo zavest, da morata biti bolnik in njegovo zdravje naša glavna skrb. Hvala vsem, ki tako ali drugače skrbite za zdravje bolnikov z rakom in s krvnimi boleznimi," je sklenila ministrica v zapisu na Facebooku, ob katerem je objavila tudi fotografije iz Državnega zbora ter svoje mladosti.