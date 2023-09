»Jelka Godec očitno uživa za takimi ograjami«

IZJAVA DNEVA

"Jelki Godec lahko v Tarči jasno in glasno dopoveduješ, da rezilna žica na meji ni ustavila še nobenega migranta, pa to niti za milimeter ne premakne njenega buldožerja. Zakaj bi reveži plezali čez ograjo, če lahko pripešačijo po odprti cesti, kjer ni nobenih rezilnih žic. Še kopriv ni. Sosedje pa jih celo prijazno pripeljejo do meje. Skoraj 200 kilometrov ograje in rezilne žice na slovensko mejo je seveda predstava za tiste iz prejšnjega filma, kako so Slovenci napadli in nič hudega sluteče Italijane skoraj povsem pokončali. Ograje so v resnici naredile še največ težav domačim kmetom, turizmu, človeškim odnosom ob meji in nedolžni divjadi. Jelka očitno uživa za takimi ograjami. Še posebej, če prinašajo volilne točke. Zato jih tako težko odstranjujejo."

(Novinar Boris Šuligoj v Delovem komentarju o tem, da je organiziranje države in državniško odločno soočenje s prihodom tujcev, za politike pretrd oreh)