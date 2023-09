»Logar nikoli ne bo zapustil Janše«

IZJAVA DNEVA

"Po mojem prepričanju sta tu dva aksioma, ki se po mojem mnenju ne bosta nikoli spremenila. Prvi je to, da Matej Tonin s takimi predlogi nikoli ne bo mislil resno, in drugi, gospod Logar nikoli ne bo zapustil obnebja SDS in Janeza Janše."

(Novinar in kolumnist Janez Markeš v oddaji Tarča na TV Slovenija, da je Anže Logar zavrnil povabilo Mateja Tonina, da bi NSi in Platforma sodelovanja skupaj nastopili na evropskih volitvah, ker ostaja zvest stranki SDS in Janezu Janši)