»Leve slovenske vlade so že dokazale, da znajo voditi desno politiko«

IZJAVA DNEVA

"Naravne katastrofe in ekstremni vremenski pojavi so postali del našega vsakdanjega življenja. Vedno večje skupine podnebnih razseljencev iščejo zatočišče na bolj varnih območjih v svojih državah in v tujini. Prav ti prebežniki že nekaj časa krepijo neregularne migracije, ki danes morijo evropske voditelje. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je obljubil, da bodeče žice med Slovenijo in Hrvaško v Rigoncah ne bodo odstranili. Leve slovenske vlade so že dokazale, da znajo na področju tujcev in migracij voditi konsistentno desno politiko."

"Vedno so posebej pozorne na uspešne avstrijske rešitve. Tako se širijo ideje, da bi suspendirali schengenski režim na meji s Hrvaško in tako obvarovali Slovenijo pred prihodom migrantov. Čas je pravi. Dopusti so končani. Velika večina Slovencev zaradi tega ne bo imela težav. Avstrijo imajo tradicionalno radi tudi v Trstu. Ne preseneča torej, da deželni odbornik Furlanije - Julijske krajine Pierpaolo Roberti iz Salvinijeve Lige zahteva, da se ponovno vzpostavi mejna kontrola med Slovenijo in Italijo. Za zdaj mu je uspelo v Trst pripeljati vojsko. V nočnih urah bo ta pomagala policiji pri vzdrževanju javnega reda."

(Italijansko-slovenski zgodovinar in novinar Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar obljubil, da bodeče žice med Slovenijo in Hrvaško v Rigoncah ne bodo odstranili)