Zatiskanje oči pred dejstvom, da so mladi spolna bitja

IZJAVA DNEVA

"Z zatiskanjem oči pred dejstvom, da so mladi spolna bitja, in s pričakovanjem, da bo tišina o spolnosti vodila k zdravemu in pozitivnemu odnosu do nje, starši že vnaprej izgubljajo svoj boj. Še več: bolj ko bodo šolam preprečevali strokovno vzgojo na tem področju, večjo vlogo v spolni socializaciji bo igrala pornografija. Starši sicer lahko na računalnike in telefone nastavijo vrsto gesel in zaščit, a njihovi otroci bodo vedno korak pred njimi. Rešitev torej ni v prepovedi pornografije. Prava zaščita je iskren pogovor in podajanje strokovnega znanja o spolnosti."

(Sociolog in kolumnist Roman Kuhar v Delovi kolumni o tem, da je treba preseči pogosto politično motivirane epizode moralne panike in v šolo vpeljati strokovno utemeljeno, vključujočo in letom primerno spolno vzgojo)