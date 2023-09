Virus? Prisoten

Cepljenje s posodobljenim cepivom zoper covid-19 se bo začelo v prvi polovici oktobra, skupaj s cepljenjem proti gripi

Vrsta za cepljenje proti covidu julija 2021 v Kranju

© Luka Dakskobler

Četudi se pandemija covid-19 morda zdi kot oddaljen spomin, kot mora, ki bi jo najraje pozabili, virus med nami še naprej vztraja. Ima že nešteto različic in podrazličic, sestavljati so se začeli tudi rekombinantni virusi, ki so mešanica dveh različnih podrazličic omikrona ... Virusi so pač mojstri prilagajanj in mutacij.