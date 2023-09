Kje bomo rezali?

Vlada bo spet zmanjševala sredstva, namenjena razvoju in državljanom, še naprej pa misli netransparentno razdeljevati denar, skrit v različnih skladih

Poleg poplav imamo seveda tudi krizo v zdravstvu. Ta teden je bil Robert Golob na obisku v Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, saj je med drugim tudi zdravstveni minister.

© Katja Kodba, STA

Po ministrstvih, v vladnih službah in pri drugih proračunskih porabnikih vodilni te dni iščejo rezerve. Do konca meseca morajo vsi državni predlagatelji finančnih načrtov svojo porabo za prihodnji dve leti porezati za vsaj 4 odstotke, da bi, kot je zapovedala vlada, ostalo več denarja za rezerve. Odločitve niso povsod lahke. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo se recimo bojijo, da jim bo zmanjkalo denarja za financiranje javnega potniškega prometa. Na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so zadolženi za najpomembnejši projekt Levice, rast gradnje neprofitnih stanovanj, so sicer za letos in še dve leti dobili po 25 milijonov evrov, a nič več kot to, zato iščejo dodatne vire. Za prihodnje leto so namreč načrtovali 50 milijonov evrov, nato pa 100 milijonov, namenjenih gradnji. Tudi na področju dolgotrajne oskrbe ustavljajo vse nove investicije; med njimi so domovi za ostarele.