Spolne zlorabe pri tabornikih

Učbeniški odziv tabornikov na spolno zlorabo je presenetljiv zgolj zato, ker smo v Sloveniji sicer v takšnih primerih vajeni izgovorov, prikrivanja in izmikanja odgovornosti

Potem ko je bila Zveza tabornikov seznanjena s sumom spolne zlorabe, so se njeni predstavniki povezali s policijo, obvestili so starše vseh taborniških rodov, sklicali tiskovno konferenco. Ravnali so tako, kot bi morale druge institucije ali združenja v podobnih primerih. Po svoje je to pričakovano, saj so takšna njihova načela. (fotografija je simbolična)

© Tadej Morano

Skavtskih organizacij se je prijel zlovešč sloves, ko so se v devetdesetih letih in desetletjih, ki so sledila, začele razkrivati razsežnosti spolnih zlorab v največji in najbolj znani tovrstni (sicer izključno krščanski) organizaciji Boy Scouts of America, kjer je bilo v pol stoletja zlorabljenih več kot 12 tisoč otrok. Pred dnevi je bil razkrit domnevno prvi tovrstni primer v največji slovenski skavtski organizaciji, (laični) Zvezi tabornikov Slovenije. A ameriška skavtska organizacija se je dolga desetletja na vse mogoče napačne načine trudila, da bi težava utonila v pozabo, odziv slovenskih tabornikov pa je bil prav nasproten. Pravzaprav bi se iz odziva in ravnanja v zvezi s sumom spolnih zlorab v tej prostovoljski organizaciji lahko marsikaj naučile premnoge slovenske organizacije in institucije, z visokošolskimi zavodi in katoliško cerkvijo na čelu.