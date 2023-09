Monika Weiss | foto: Luka Dakskobler

Miha Stegel / »Zdravju je treba končno dati prednost pred finančnimi koristmi podjetij.«

Župan Kanala ob Soči

© Luka Dakskobler

Miha Stegel (1978) je lani postal župan občine Kanal ob Soči, v katero spada tudi Anhovo. Je Ljubljančan, pred 15 leti priženjen v Kanal, podjetnik, ki je pred leti tam soustanovil okoljsko civilno pobudo Danes!. Ta je začela v prizadevanjih za izboljšanje življenjskega okolja na območju, kjer že desetletja utrip narekuje danes tuja, avstrijsko-italijanska korporacija Salonit, sodelovati z lokalnimi okoljskimi prvoborci, društvom Eko Anhovo.

S Steglom smo se pogovarjali ta teden, ko je Eku Anhovo, civilni pobudi Danes! in Inštitutu 8. marec uspelo zbrati pet tisoč overjenih podpisov in predlog zakonskih sprememb za izenačitev izpustov sežiga in sosežiga z njimi spraviti v državni zbor. Uzakonitev spremembe, ki jo je zaradi pasivnosti Golobove koalicije, zlasti pristojnega ministra Uroša Brežana, morala (spet) pripraviti civilna družba, je zdaj v rokah poslank in poslancev državnega zbora. Levica se za spremembe dejavno in brezpogojno bori že leta (v času prejšnje vlade je pripravila predlog zakonske izenačitve, a ni bil sprejet), odgovornost za podporo pa zdaj nosita koalicijski partnerici Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Ti stranki sta namreč jedrni del koalicije, ki je aprila lani zmagala z obljubo drugačne politike. In pri Anhovem je skrajni čas za drugačno, pravično politiko. Ljudje, umirajoči zaradi azbesta, so danes še vedno izpostavljeni zraku, onesnaženemu z izpusti iz cementarne, ki sežiga odpadke.

Volivke in volivci so po vsej državi zadostno število podpisov za zakon, ki bi izenačil izpuste za sežig in sosežig, prispevali v štirinajstih dneh, kar mesec in pol pred iztekom roka za zbiranje podpisov. Kaj bi rekli poslancem in poslankam, v rokah katerih je zdaj zakon?