Počivalšek Janši malce zameri

Kaj počne bivši gospodarski minister, ki je omogočil prejšnjo vlado?

Nekdanji minister in dejavni upokojenec Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Janezu Janši je vlado v tretje uspelo sestaviti spomladi 2020 predvsem zaradi stranke SMC, ki jo je tedaj vodil Zdravko Počivalšek. Ta je, namesto da bi podprl predčasne volitve, raje sklenil koalicijo s SDS. Ker so v časniku Delo prejšnji teden objavili, da naj bi se bil Počivalšek spet aktiviral – po novem naj bi se ukvarjal z uvozom indijskih in filipinskih delavcev –, smo bivšega gospodarskega ministra poklicali in preverili še, ali mu je zaradi odločitev v preteklosti danes kaj žal.

Ob prvem poskusu smo Počivalška zmotili na celjskem sejmu, kjer se je s sedanjim gospodarskim ministrom Matjažem Hanom pogovarjal o zapleteni slovenski zakonodaji, s katero je urejen uvoz delavcev. V drugo smo ga ujeli pri delu na kmetiji, baliral je seno.

Na splošno, je dejal, se kot upokojenec odlično počuti. »V pokoju sem od 27. avgusta lani. Delal sem 40 let, to je 40 let čiste igre brez kakršnihkoli olajšav ali dokupov,« je ponosno povedal o svojih aktivnostih. Odkar je lani zapustil politiko, večinoma dela na kmetiji, ki naj bi jo bil osem let zanemarjal. Poleg tega ženi Ivani Kolar pomaga voditi turistično podjetje, ki ga ima na Hrvaškem. Ravno tako naj bi držalo, da se poleg tega ukvarja še z ekonomskimi migracijami.

»Svetujem izraelskemu podjetju Workers Rights, ustanovljenemu na Hrvaškem, pri posredovanju delovne sile. Ne urejam delovnih dovoljenj,« pojasnjuje, »temveč jim svetujem, katera predvsem hrvaška podjetja potrebujejo kakšno delovno silo.« Svetuje pri uvozu nekvalificiranih delavcev, pa tudi delavcev, ki imajo specifična znanja. »V času kovida se je veliko ljudi prezaposlilo. Zdaj pa ima veliko teh podjetij težave,« opaža. Večinoma naj bi šlo v teh primerih za delavce iz Indije, Nepala, Šrilanke in tudi s Filipinov. A na Hrvaškem ni dejaven le na področju ekonomskih migracij, temveč tudi v turizmu.

Žena, ki je bila nekoč predsednica uprave Term Tuhelj, danes pa je kot turistična svetovalka na Hrvaškem bolj znana kot organizatorka vsakoletnega kongresa Turizem 365, na začetku oktobra spet pripravlja kongres. Na njem je za govorca predviden tudi Počivalšek. Napovedan je kot »neodvisni poslovni in turistični strokovnjak/nekdanji podpredsednik Vlade Republike Slovenije«. Zanimivo pri tem kongresu je še, da je med partnerji oziroma pokrovitelji navedeno hrvaško podjetje Horwath HTL. To podjetje je ministrstvu za gospodarstvo pod Počivalškovim vodstvom spisalo veljavno turistično strategijo Slovenije, na podlagi katere bi moral nastati Slovenski turistični holding.

Veliko pomembnejše vprašanje danes pa je, ali je po letu dni Zdravku Počivalšku že kaj žal, ker je vstopil v vlado Janeza Janše. »Ko smo šli na volitve, sem povedal, kaj bom zastopal. In to sem tudi naredil,« odgovarja.

»V vlado Janeza Janše sem šel zato, da bi se lotili vsebinskih zadev, kar sem sam tudi počel. So nas pa potem potisnili v politično zgodbo. Večina vlade – tudi jaz – se je ukvarjala z vsebinskimi vprašanji. Na to sem ponosen. Ker pa se je del koalicije ukvarjal s političnimi vprašanji, nas je to stalo volitev. Zamerim partnerjem, ki so to vlado izkoristili. S Pivčevo sva akumulirala vse napade zaradi tega, ker so drugi odpirali politične teme, tretji pa biznisirali,« pravi danes.

Kaj točno je z »biznisiranjem« mislil, ni povedal. Je pa znano, da se je znašel v predkazenskem postopku zaradi nakupa kitajskih ventilatorjev prek podjetja GenePlanet. To naj bi bil »posel SDS«, kot je menda Počivalšek dejal na enem od sestankov v času ministrovanja